Sanità pugliese nominati i nuovi Direttori Generali di Asl IRCCS e Aziende ospedaliero-universitarie

Nella regione Puglia sono stati nominati i nuovi Direttori Generali delle aziende sanitarie, degli istituti di ricerca e delle strutture ospedaliero-universitarie. Le nomine riguardano diversi enti che si occupano di assistenza sanitaria e ricerca medica. Le figure designate subentrano a coloro che ricoprivano precedentemente tali ruoli e assumeranno ufficialmente le loro funzioni nelle prossime settimane. Le nomine sono state comunicate ufficialmente dalle autorità sanitarie regionali attraverso comunicati pubblici.

Il presidente della Regione Puglia ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i nuovi Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS e delle Aziende ospedaliero-universitarie della Regione. Le nomine rappresentano un passaggio strategico nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del sistema sanitario regionale avviato negli ultimi mesi, con particolare attenzione all’efficienza amministrativa, alla sostenibilità economica, alla qualità dei servizi e all’abbattimento delle liste d’attesa. “Oggi la Giunta regionale ha approvato la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia –. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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