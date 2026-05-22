Sanità pugliese nominati i nuovi Direttori Generali di Asl IRCCS e Aziende ospedaliero-universitarie

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione Puglia sono stati nominati i nuovi Direttori Generali delle aziende sanitarie, degli istituti di ricerca e delle strutture ospedaliero-universitarie. Le nomine riguardano diversi enti che si occupano di assistenza sanitaria e ricerca medica. Le figure designate subentrano a coloro che ricoprivano precedentemente tali ruoli e assumeranno ufficialmente le loro funzioni nelle prossime settimane. Le nomine sono state comunicate ufficialmente dalle autorità sanitarie regionali attraverso comunicati pubblici.

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Il presidente della Regione Puglia ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i nuovi Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS e delle Aziende ospedaliero-universitarie della Regione. Le nomine rappresentano un passaggio strategico nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del sistema sanitario regionale avviato negli ultimi mesi, con particolare attenzione all’efficienza amministrativa, alla sostenibilità economica, alla qualità dei servizi e all’abbattimento delle liste d’attesa. “Oggi la Giunta regionale ha approvato la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia –. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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