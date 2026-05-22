La regione Liguria ha annunciato l’apertura di nuovi bandi relativi a tre strutture sanitarie, tra cui i progetti di Erzelli, Galliera e Taggia. La pubblicazione dei bandi segna un passo importante per la realizzazione delle opere, con le procedure in programma nelle prossime settimane. La sentenza europea ha portato a una revisione del modello di finanziamento, che potrebbe influenzare i prossimi passaggi amministrativi. Resta da definire la data ufficiale di avvio delle gare per le nuove strutture.

? Domande chiave Come cambierà il modello di finanziamento dopo la sentenza europea?. Quando partiranno ufficialmente i primi bandi per i nuovi ospedali?. Perché l'Inail ha revocato i fondi destinati al nuovo Galliera?. Chi riuscirà a vincere la sfida dei nuovi bandi pubblici?.? In Breve Nuovi bandi previsti entro 30 giorni con obiettivo completamento procedure entro settembre 2026.. Inail ha revocato i finanziamenti per il Galliera nel febbraio 2026 per stallo progetti.. Erzelli richiederebbe 405 milioni Pnrr, 280 milioni Inail e 120 milioni dal Governo.. Modello partenariato pubblico-privato ispirato al precedente progetto del Felettino della Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Liguria: nuovi bandi per sbloccare Erzelli, Galliera e Taggia

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