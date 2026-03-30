Sanità 360 visite in due giorni al Galliera per l' open week

Durante l'ultimo fine settimana, presso il presidio sanitario locale, si sono svolte oltre 360 visite nell'ambito dell'open week dedicato alla prevenzione della salute femminile. L'iniziativa, durata due giorni, ha registrato un notevole afflusso di persone interessate a sottoporsi a controlli e consulenze mediche gratuite. L'evento si è concluso con risultati considerati molto soddisfacenti.

Si è concluso con risultati estremamente positivi l'ultimo weekend dell'open week dedicato alla prevenzione della salute femminile in Liguria. Sono state infatti 363 le visite ginecologiche, endocrinologiche e ostetriche effettuate sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 al Galliera. Questi numeri si aggiungono alle prestazioni erogate nei due fine settimana precedenti presso il policlinico San Martino e l'ospedale Villa Scassi, portando il totale complessivo a oltre 1.800 visite negli ultimi tre weekend dedicati. "Questa iniziativa - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione possa essere portata vicino alle persone, con risultati significativi in termini di adesione e partecipazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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