Si cercano i nuovi direttori generali di Asl e ospedali pugliesi pronte 104 candidature
Sono arrivate 104 candidature attraverso la piattaforma digitale in risposta all’avviso pubblico rivolto alla selezione di nuovi direttori generali per le Asl di Foggia, Brindisi, Bat, Lecce e Taranto, oltre che per il Policlinico Riuniti di Foggia e l’Irccs. Le domande sono state presentate entro i termini stabiliti e ora si attende la valutazione da parte delle commissioni competenti.
La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall'Agenas, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia. Il presidente Antonio Decaro ha nominato il dott. Ettore Attolini I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri.
