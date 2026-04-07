In occasione della Giornata Mondiale della Salute, un rappresentante della UGL Salute ha commentato l'importanza di tutelare il sistema sanitario nazionale e di proteggere gli operatori sanitari. La dichiarazione sottolinea la necessità di garantire l’universalità delle cure e di riconoscere il ruolo dei professionisti nel mantenimento della qualità assistenziale. La nota è stata diffusa per richiamare l’attenzione su questi temi in un momento di discussione pubblica e politica.

"La salute non può e non deve essere un privilegio legato al censo o alla geografia, ma deve tornare a essere il pilastro fondamentale della nostra democrazia", dichiara Giuliano. "Oggi più che mai, celebrare questa giornata significa riaffermare con forza il ruolo imprescindibile di un Servizio Sanitario Nazionale capace di garantire cure di qualità a tutti i cittadini. È un imperativo che risponde ai più alti principi di giustizia sociale: nessuno deve essere lasciato indietro, e ogni individuo ha il diritto sacrosanto di accedere a diagnosi e terapie d'eccellenza in tempi certi". Il Segretario Nazionale della UGL Salute pone poi l'accento su una criticità spesso trascurata, ma essenziale per la tenuta del sistema: la condizione lavorativa di tutto il personale sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): “Difendere il ssn è un atto di giustizia sociale. Proteggere gli operatori per garantire cure di qualità a tutti”

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