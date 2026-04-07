In occasione della Giornata Mondiale della Salute, un rappresentante sindacale ha sottolineato l’importanza di rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando la necessità di garantire un accesso equo alle cure per tutti. Ha anche ricordato il ruolo fondamentale degli operatori sanitari, chiedendo maggior tutela e condizioni adeguate per svolgere il loro lavoro. L’appello consiste nel valorizzare e proteggere il sistema pubblico di assistenza sanitaria.

Appello a rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo accesso equo alle cure e maggior tutela per gli operatori sanitari.. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, interviene con una nota per rimettere al centro del dibattito pubblico l’universalità del diritto alle cure e la dignità dei professionisti del settore. “La salute non può e non deve essere un privilegio legato al censo o alla geografia, ma deve tornare a essere il pilastro fondamentale della nostra democrazia”, dichiara Giuliano. “ Oggi più che mai, celebrare questa giornata significa riaffermare con forza il ruolo imprescindibile di un Servizio Sanitario Nazionale capace di garantire cure di qualità a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): “Difendere il SSN è un atto di giustizia sociale. Proteggere gli operatori per garantire cure di qualità a tutti”

Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): “Difendere il ssn è un atto di giustizia sociale. Proteggere gli operatori per garantire cure di qualità a tutti”"La salute non può e non deve essere un privilegio legato al censo o alla geografia, ma deve tornare a essere il pilastro fondamentale della nostra...

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