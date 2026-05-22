SanGiò Art Festival 2026 | musica e anni ’90 a San Giovanni Lupatoto

A San Giovanni Lupatoto si avvicina il SanGiò Art Festival 2026, un evento che proporrà musica ispirata agli anni ’90. Durante l’estate, gli eventi si svolgeranno in vari luoghi della città, coinvolgendo spazi pubblici e culturali. La Notte Rosa, dedicata agli anni Novanta, sarà organizzata in una serata speciale con musica, intrattenimento e attività all’aperto. La manifestazione si svolgerà nel periodo estivo, con date e dettagli ancora da definire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quali luoghi di San Giovanni Lupatoto ospiteranno gli eventi estivi?. Come verrà organizzata la Notte Rosa dedicata agli anni Novanta?. Chi potrà partecipare alle attività sportive e culturali nel parco?. Perché il festival coinvolgerà anche le frazioni del territorio?.? In Breve Eventi distribuiti tra Piazza Umberto I, Piazza Zinelli, Parco ai Cotoni e Cà Sorio.. Programma include sport, benessere e attività per bambini nelle frazioni del comune.. Notte Rosa 2026 focalizzata sul tema musicale ispirato agli anni Novanta.. Strategia mira a valorizzare il patrimonio urbano e paesaggistico di San Giovanni Lupatoto.. Il SanGiò Art Festival 2026 trasformerà San Giovanni Lupatoto in un polo di attrazione estiva con una programmazione che coinvolgerà piazze, parchi e frazioni della città alle porte di Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SanGiò Art Festival 2026: musica e anni ’90 a San Giovanni Lupatoto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jango mawa Lingo New Trending Gondi Song Sullo stesso argomento Generazioni sul palco, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni: «Un motore di cultura»A dieci anni dalla sua nascita, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto raggiunge un traguardo che racconta molto più di una semplice... Wine Week & Food a San Giovanni LupatotoNel fine settimana dal 17 al 19 aprile 2026, San Giovanni Lupatoto ospiterà la seconda edizione di “Wine Week & Food”, una manifestazione dedicata... San Giovanni Lupatoto: esplode l’estate del SanGiò Art FestivalEstate 2026: a San Giovanni Lupatoto torna il SanGiò Art Festival 2026, con il mito della Notte Rosa ma dal sapore anni '90 ... veronaoggi.it