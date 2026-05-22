San Pier D’Arena Segreta | un viaggio nel tempo tra leggende misteri e anime del quartiere
Nel quartiere di Sampierdarena si nasconde una parte meno conosciuta, fatta di storie e leggende che affondano le radici in un passato ricco di misteri. Questa zona, spesso trascurata, custodisce segreti e aneddoti che si sono tramandati nel tempo, svelando una realtà che si svela solo a chi si avventura oltre le apparenze. Tra vicoli e angoli nascosti si percepiscono tracce di un passato che continua a essere vivo, anche se invisibile ai più.
C’è una Sampierdarena che non si vede al primo sguardo. È una città sospesa, che vive tra le pieghe del presente e le ombre di un passato sorprendente, capace di rivelarsi solo a chi accetta di guardare oltre la superficie. Proprio con l’obiettivo di restituire questa meraviglia ai residenti e a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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