Storie e misteri a lume di candela | un viaggio notturno nel tempo con Caterina Sforza

Sabato 7 marzo alle 21, alla Rocca di Riolo Terme si svolge l’evento “A lume di candela”. L’iniziativa, che si svolge di sera, ha come protagonista Caterina Sforza e le storie del suo tempo. L’appuntamento promette un’atmosfera intima e suggestiva, con ambientazioni e narrazioni che richiamano il passato. La serata si svolge in un contesto storico e culturale, offrendo ai partecipanti un viaggio nel tempo.

Questo fine settimana, alla Rocca di Riolo Terme, l'atmosfera si farà intima e suggestiva con "A lume di Candela", in programma sabato 7 marzo alle 21. Le porte si apriranno per una visita guidata speciale illuminata dalla calda luce delle candele, trasformandosi in uno scenario senza tempo dove fascino e mistero si intrecciano. In questo contesto incantato Caterina Sforza accompagnerà i visitatori in un emozionante viaggio attraverso la storia della fortezza: racconti, aneddoti e passioni che hanno segnato le mura torneranno a vivere sotto il bagliore soffuso delle candele.