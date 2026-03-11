La chiesa di San Caprasio, situata in una località storica, apre le sue porte per un percorso tra i suoi misteri e le sue testimonianze artistiche. All’interno si possono osservare dettagli scolpiti, simboli e tracce di passaggi di epoche e figure che hanno lasciato il segno nel tempo. Un viaggio tra le sue mura permette di scoprire aspetti nascosti e storie che si conservano nel suo patrimonio.

Un “viaggio” nella chiesa di San Caprasio alla scoperta dei suoi segreti, del passaggio di epoche e persone, di simboli e arte scolpita. I 15 ragazzi presenti al secondo appuntamento con ‘ Meet Art in Lunigiana ’ hanno scoperto draghi che sputano fuoco, o forse piante, diavoli con orecchie a punta, vasi che parlano arabo, pettini interrati, bombe inesplose, mura dissotterrate, ma soprattutto hanno camminato nella storia assieme al Pellegrino della Via Francigena. Lo hanno vestito con i loro disegni dopo averlo seguito dall’Inghilterra fino a Roma. Un “viaggio” reso possibile dalla conduzione precisa e trascinante di Melania Sebastiani, aiutata dal direttore del Museo Riccardo Boggi, che da remoto ha voluto portare un saluto ai partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Viaggio tra i misteri di San Caprasio

