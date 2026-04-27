Trappetolio al via la quinta edizione | Successo di comunità all’insegna della tradizione

Si è conclusa la quinta edizione di Trappetolio, evento che si è svolto nel borgo marinaro attirando un grande numero di visitatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone che hanno attraversato le strade del paese, portando colori e profumi in occasione della celebrazione dell’olio di oliva, considerato un elemento centrale della tradizione locale. La giornata ha coinvolto diversi momenti dedicati alla valorizzazione del mare e dei prodotti del territorio.

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la V Edizione di Trappetolio. Il borgo marinaro ha accolto numerosi visitatori, animandosi di colori e profumi per celebrare l’“oro verde” del territorio e valorizzare la bellezza del mare. L’evento si conferma un appuntamento di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Al via la quinta edizione di “Trappetolio experience”, una giornata dedicata all'olio extravergine d’olivaTrappeto si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Trappetolio Experience”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva e alle eccellenze... Imprenditori sul Cimone, un successo la quinta edizione di “Lapam sulla neve”"La 5^ edizione di "Lapam sulla neve" non è stata solo una giornata di svago, ma un atto concreto di presidio del territorio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trappetolio si rinnova: il 26 aprile arriva l’Aperalivo tra i vicoli di Trappeto -; Trappeto celebra l’oro verde tra cultura, gusto e tradizione: appuntamento domenica 26 aprile; Trappeto celebra l’oro verde: domenica la quinta edizione di Trappetolio Experience -. Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al viaArezzo, 22 marzo 2026 – Grande successo per la 4ª edizione della Corsa dell’Acqua: quasi 400 atleti al via. Vincono Alessandro Tartaglini e Giulia Sadocchi. Si è svolta con grande partecipazione la 4ª ... lanazione.it E’ successo di nuovo, stessa strada, stesso punto, stessa tragica fine per un mototurista sulle strade d’Abruzzo. Andrea Antico, agente di commercio residente a Marino, avrebbe compiuto 52 anni il primo maggio: la sua corsa si è arrestata sulla strada statale 1 - facebook.com facebook L'ultima stagione di The Boys, disponibile su Prime Video, è la dimostrazione di quello che succede quando si ha tra le mani una storia interessante, con un ottimo spunto, e si prova a portarla avanti all'infinito, aggiungendo personaggi su personaggi, senza ri x.com