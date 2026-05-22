San Jacopino presidio per sicurezza nei giardini di Via Galliano

Un presidio è stato organizzato nel quartiere di San Jacopino per domani pomeriggio, sabato 23 maggio, alle ore 15. L’evento si svolgerà con un punto di ritrovo in piazza Luigi Dallapiccola e ha come obiettivo principale promuovere la sicurezza nei giardini di Via Galliano, affrontando anche questioni legate al degrado. L’iniziativa coinvolge residenti e cittadini interessati a partecipare alla discussione e alla promozione di un ambiente più sicuro e curato.

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