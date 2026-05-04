San Jacopino ancora allarme sicurezza nei Giardino via Galliano

Nel quartiere 1 di San Jacopino si sono verificati negli ultimi tempi episodi legati al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, insieme a bivacchi molesti, litigi in strada e un diffuso stato di degrado. La presenza di queste problematiche ha portato a un crescente senso di insicurezza tra i residenti, che chiedono interventi concreti per migliorare la situazione.

Negli ultimi tempi, nel Quartiere 1 di San Jacopino si registra un peggioramento della situazione legata a consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, bivacchi molesti, episodi di lite in strada e diffuso degrado.In particolare, l’area del giardino tra via Galliano e via Toselli è quella che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: A San Jacopino un incontro pubblico sulla sicurezza Sicurezza e mobilità, assemblea pubblica a San JacopinoFirenze, 21 aprile 2026 – Giovedì 23 aprile alle ore 21, presso il circolo Aspe Pescetti in via Bellini 14, il comitato “Cittadini Attivi San... Panoramica sull’argomento Si parla di: Furto al supermercato, il comitato: 'Dipendente morso, cittadini impauriti'. San Jacopino ancora in preda al degrado: Topi ai cassonetti, ormai sono discariche a cielo apertoFirenze, 20 gennaio 2026 – Topi che girano intorno ai cassonetti e degrado a San Jacopino. Non bastavano furti e spaccate. Adesso abbiamo pure discariche a cielo aperto - dice Simone Gianfaldoni, che ... lanazione.it San Jacopino, è sempre più Sos delinquenza: Auto spaccate in pieno giorno, anche nei parcheggi privatiFirenze, 2 febbraio 2026 - Auto spaccate anche in pieno giorno e balordi che ormai si introducono anche nei posteggi condominiali pur di mettere a segno un colpo dietro l’altro. Non c’è proprio pace a ... lanazione.it