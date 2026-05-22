Terza Categoria, ultimo atto: sarà l’" Ado Nelli " di Oste il palcoscenico della finalissima dei playoff, che metterà di fronte Las Vegas e San Giusto: il calcio d’inizio è previsto per le 16:30 di domenica ed al termine del confronto si saprà la formazione che raggiungerà il Paperino San Giorgio nel campionato di Seconda Categoria 202627. Si fronteggeranno le due migliori formazioni della stagione dopo il Psg. Trattandosi di una gara "secca" può succedere di tutto, ma la bilancia del pronostico sembra pendere dalla parte del San Giusto. Marotta e compagni hanno concluso la "regular season" al secondo posto con 66 punti, totalizzando ventuno vittorie e tre pareggi (a fronte di 77 gol messi a segno e 30 subìti) per poi eliminare in semifinale il Vernio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giusto contro Las Vegas. Ecco la finalissima di Terza

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