Le squadre di Las Vegas e San Giusto si affronteranno nella finale dei playoff di Terza Categoria, una partita che deciderà quale delle due si qualificherà per la Seconda Categoria. La sfida culmina il percorso di entrambe le formazioni nella competizione, dopo aver superato le fasi precedenti. La finalissima si terrà a breve, con l’obiettivo di assegnare il secondo posto disponibile per la promozione, in concomitanza con la vittoria del campionato da parte del Paperino San Giorgio.

Sarà Las Vegas – San Giusto la finalissima dei playoff di Terza Categoria, che designerà la seconda formazione pronta a seguire in Seconda il Paperino San Giorgio vincitore del campionato. Questo è quanto emerso dalle semifinali degli spareggi-promozione andate in archivio nel pomeriggio dello scorso sabato, con il pronostico della vigilia che è stato rispettato in entrambi i casi. A Vaiano, Las Vegas (terzo al termine della "regular season") aveva a disposizione due risultati su tre per eliminare il coriaceo Carmignano (piazzatosi quarto al termine della "stagione regolare") e qualificarsi all’ultimo atto. Ai vaianesi, come da regolamento,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Las Vegas-San Giusto. Ecco la finalissima playoff

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