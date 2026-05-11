Un calciatore ha espresso il desiderio di conoscere dettagli sul proprio futuro, sottolineando di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione ufficiale. Ha commentato che secondo il contratto il suo impegno con la squadra si concluderà dopo le ultime due partite in programma. La dichiarazione è arrivata in un momento di attesa riguardo alle decisioni contrattuali e alle eventuali novità in vista delle prossime settimane.

“La verità è che vorrei sapere anche io del mio futuro. Il contratto dice che finirà dopo queste due partite”. Un assist delizioso, la decisione di lasciar calciare il rigore decisivo a Malen e una condizione psico-fisica che sembra ritrovata. Paulo Dybala è tornato titolare ieri, dopo oltre tre mesi dall’ultima volta (25 gennaio in Roma – Milan dopo un serio infortunio ), e a fine partita a Sky Sport ha lanciato una stoccata alla società parlando del suo futuro, visto che il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2026. Nel match di Parma, decisivo per continuare a inseguire l’obiettivo Champions League e vinto dalla Roma per 2-3 con due gol nel recupero, l’argentino ha offerto un grande assist a Malen in occasione del gol dello 0-1 e in generale ha giocato una partita brillante, di qualità e grande spirito di applicazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Nessuno mi ha cercato, io ho la mia idea”: Dybala contro la Roma

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#Dybala: Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l'ultima all'Olimpico. Decisione presa? È quello che dice il contratto. La mia idea la x.com

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