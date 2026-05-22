Sampierdarena | tour tra leggende e storia per riscoprire il quartiere

A Sampierdarena si svolge un percorso tra vicoli e piazze, ricco di storie e leggende che affondano le radici nel passato del quartiere. Si cercano le tracce del personaggio noto come Baciccia, che si dice sia passato da queste strade, e si rivivono le atmosfere delle trattorie che avrebbero ispirato le narrazioni di scrittori e avventurieri. Il tour offre l’opportunità di scoprire dettagli poco noti sulla storia locale e sui personaggi che hanno lasciato un segno in questa zona.

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? Domande chiave Dove si nascondono le tracce del leggendario Baciccia tra i vicoli?. Chi ha ispirato le avventure di Salgari nelle vecchie trattorie?. Come il passato industriale ha influenzato la nascita della Sampdoria?. Quali segreti millenari custodiscono le ville e le antiche chiese?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 15 partenza dalla piazza centrale del quartiere. Prenotazione obbligatoria via email per due nominativi con contributo 2 euro audioguide. Tour include riferimenti a Stefano Canzio, Emilio Salgari e il mito di Baciccia. Partecipazione coordinata da Fondazione Amon APS con gruppi storici e folcloristici locali. Sabato 23 maggio alle ore 15, una piazza che un tempo rappresentava il cuore pulsante di Sampierdarena farà da punto di partenza per il progetto San Pier D’Arena Segreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampierdarena: tour tra leggende e storia per riscoprire il quartiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Ombra della Galleria: Scopri i Fantasmi di Genova! Sullo stesso argomento Leggi anche: "Spiritus - presenze": la storia incontra le leggende, tour guidato tra le sale e i cortili del castello di Carini Anelli del benessere, due nuovi itinerari per riscoprire SampierdarenaSarà inaugurato a Sampierdarena oggi, martedì 21 aprile, il percorso Centro-Ovest del progetto de 'Gli anelli del benessere', che comprende due...