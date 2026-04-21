Anelli del benessere due nuovi itinerari per riscoprire Sampierdarena

Oggi a Sampierdarena viene aperto il percorso Centro-Ovest de 'Gli anelli del benessere'. Il progetto prevede due percorsi: uno più semplice, dedicato alle ville storiche e alla cultura del quartiere, e uno più impegnativo, pensato per chi ha una buona preparazione fisica. L'inaugurazione si svolge nella giornata di martedì 21 aprile, con l'obiettivo di promuovere la scoperta del quartiere attraverso queste nuove rotte.