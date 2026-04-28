Spiritus - presenze | la storia incontra le leggende tour guidato tra le sale e i cortili del castello di Carini

Ci sono luoghi dove il tempo non scorre. Si piega, si raccoglie, aspetta. Il Castello La Grua Talamanca è uno di questi.Tra le sue mura qualcosa è rimasto: un respiro, un fruscio di stoffa lungo le scale, una voce che non si decide a tacere. Sono secoli che il castello custodisce le sue storie —.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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