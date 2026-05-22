Salvini visita il mercato di Botteghelle tra selfie e volantini | Se pensate che Reggio meriti di più la Lega c' è
Questa mattina, nel mercato di Botteghelle, alcune persone presenti hanno scattato selfie e consegnato volantini mentre il leader della Lega si aggirava tra le bancarelle. Durante la visita, sono state scambiate strette di mano e abbracci con i presenti, creando un clima di interazione diretta. Salvini ha dichiarato che la Lega è vicina alle esigenze della zona e ha affermato che Reggio merita di più. La visita si è svolta senza incidenti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.
Strette di mano, abbracci e gli immancabili selfie hanno accompagnato questa mattina la passeggiata di Matteo Salvini nel mercato di Botteghelle. Ultima tappa della visita reggina del ministro e vicepremier per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra con Cannizzaro sindaco (ieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Sullo stesso argomento
Vigevano, i candidati musulmani per la Lega spaccano il partito. Salvini: “Volantini elettorali con riferimenti ad Allah? Roba da fanatici”Vigevano (Pavia), 5 maggio 2025 – Il caso-candidature spacca il fronte della Lega e anche il vicepremier Matteo Salvini ne prende le distanze.
Comunali di Reggio Calabria, Salvini rilancia la LegaComunali di Reggio Calabria, Salvini lancia la lista della Lega e prepara il ritorno in piazza Nella cornice affollata della sala Monteleone del...
Salvini tra le bancarelle di Botteghelle: Reggio merita di piùDal mercato popolare ai temi caldi della città. Il vicepremier incontra venditori e cittadini a poche ore dal silenzio elettorale ... corrieredellacalabria.it
Salvini a Brescia: La fermata della Tav sul Garda è fondamentaleOltre al tema caldo dell’alta velocità, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha speso qualche parola sui disagi della Corda Molle: era al mercato di Lonato per chiudere la campagna elettoral ... giornaledibrescia.it