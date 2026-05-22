Salvini visita il mercato di Botteghelle tra selfie e volantini | Se pensate che Reggio meriti di più la Lega c' è

Questa mattina, nel mercato di Botteghelle, alcune persone presenti hanno scattato selfie e consegnato volantini mentre il leader della Lega si aggirava tra le bancarelle. Durante la visita, sono state scambiate strette di mano e abbracci con i presenti, creando un clima di interazione diretta. Salvini ha dichiarato che la Lega è vicina alle esigenze della zona e ha affermato che Reggio merita di più. La visita si è svolta senza incidenti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale.

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