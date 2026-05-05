A Vigevano, nelle scorse settimane, sono emerse candidature musulmane all’interno della Lega che hanno provocato divisioni nel partito. La questione ha attirato l’attenzione del vicepremier Salvini, che ha commentato pubblicamente, definendo i volantini elettorali con riferimenti ad Allah come “roba da fanatici”. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli esponenti leghisti e ha portato a prese di posizione contrastanti.

Vigevano (Pavia), 5 maggio 2025 – Il caso-candidature spacca il fronte della Lega e anche il vicepremier Matteo Salvini ne prende le distanze. Nella lista del Carroccio che appoggia la candidatura a sindaco di Vigevano Riccardo Ghia figurano infatti il portavoce della comunità islamica cittadina Hussein Ibrahim e la studentessa universitaria Hagar Haggag. Una scelta che il partito, da oltre vent’anni a capo della città, ha giustificato identificandoli come cittadini che si sono perfettamente integrati nel tessuto sociale della città. A gettare benzina sul fuoco della polemica c’è stato anche il fatto che nei suoi “santini” elettorali Ibrahim ha fatto esplicito riferimento ad Allah e dunque alla sua fede religiosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, i candidati musulmani per la Lega spaccano il partito. Salvini: “Volantini elettorali con riferimenti ad Allah? Roba da fanatici”

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