comunali di reggio calabria salvini rilancia la lega

In vista delle elezioni comunali a Reggio Calabria, il leader della Lega ha presentato la lista del partito e annunciato il suo prossimo ritorno in piazza. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, dove sono stati presentati i candidati e le iniziative della campagna elettorale. La formazione politica si prepara a competere per ottenere un rappresentante nel consiglio comunale della città.

Comunali di Reggio Calabria, Salvini lancia la lista della Lega e prepara il ritorno in piazza. Nella cornice affollata della sala Monteleone del Consiglio regionale, la presentazione dei candidati della Lega alle Comunali di Reggio Calabria si è trasformata in un vero rito politico, segnato dal ritorno di Matteo Salvini in città e dall’annuncio di una nuova tappa reggina il 21 maggio. Un appuntamento che il leader del Carroccio ha definito “già in agenda”, promettendo di chiudere la campagna elettorale accanto al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro. Il racconto di una giornata politica che guarda al voto. Salvini arriva a Reggio dopo un tour meridionale culminato in Calabria con l’inaugurazione del primo lotto della nuova Trasversale delle Serre.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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