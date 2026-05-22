Saluti fascisti per Almerigo Grilz spranghe e cinghie in viale | commemorazione e scontri approdano in Parlamento

Da triesteprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In viale XX settembre si sono verificati scontri tra gruppi di persone che hanno lanciato sedie, usato cinghie e spranghe durante una commemorazione. In quell’occasione sono stati fatti saluti fascisti in memoria di un ex partigiano. L’episodio ha causato tensioni e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine presenti sul posto. La vicenda è stata portata all’attenzione del Parlamento tramite un’interrogazione presentata da un parlamentare di opposizione.

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Il caso dei saluti fascisti in memoria di Amerigo Grilz, sfociato nei violenti scontri a lanci di sedie, cinghiate e spranghe in viale XX settembre, approda in Parlamento con un'interrogazione di Nicola Fratoianni. Il deputato di Sinistra italiana ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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