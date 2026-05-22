Saluti fascisti per Almerigo Grilz spranghe e cinghie in viale | commemorazione e scontri approdano in Parlamento

In viale XX settembre si sono verificati scontri tra gruppi di persone che hanno lanciato sedie, usato cinghie e spranghe durante una commemorazione. In quell’occasione sono stati fatti saluti fascisti in memoria di un ex partigiano. L’episodio ha causato tensioni e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine presenti sul posto. La vicenda è stata portata all’attenzione del Parlamento tramite un’interrogazione presentata da un parlamentare di opposizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui