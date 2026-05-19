Commemorazione per Grilz nell' ex sede di Fgc scontri in viale | un giornalista ferito
La commemorazione per Amerigo Grilz si è svolta davanti all’ex sede del Fronte della gioventù, attirando un grande numero di persone. Durante l’evento, ci sono stati scontri tra alcuni partecipanti e forze dell’ordine in viale, che hanno portato a momenti di tensione. In conseguenza di quanto accaduto, un giornalista presente è rimasto ferito. La scena si è conclusa con un intervento delle forze di polizia per calmare gli animi e gestire la situazione.
Comincia col botto la commemorazione davanti all'ex sede del Fronte della gioventù per il reporter Amerigo Grilz. Quando la contromanifestazione antifascista è arrivata all'incrocio di Viale XX settembre con via Xydias, il gruppo di militanti di destra che si trovava davanti a via Paduina si è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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