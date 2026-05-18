Guerriglia in Italia | cinghie spranghe e scontri in strada Ci sono feriti

La serata domenicale, inizialmente dedicata alla partita e ai tifosi, è stata sconvolta da rivolte in strada. Gruppi di persone si sono affrontati con cinghie e spranghe, portando a scontri violenti tra le fazioni presenti nell'area dello stadio. Durante gli scontri ci sono stati feriti e momenti di caos, con persone che cercavano di mettersi in salvo mentre si sentivano colpi e urla. La scena si è conclusa con alcune finestre chiuse e i feriti soccorsi dai sanitari.

La domenica sera doveva essere solo calcio, cori e adrenalina. Invece, a pochi passi dallo stadio, la strada si è trasformata in un incubo: rumori secchi, urla, gente che corre e finestre chiuse in fretta. Per alcuni residenti è stata una di quelle scene che non ti aspetti di vedere sotto casa. Nel giro di pochi minuti l’attesa della partita ha lasciato spazio a un clima pesante, quasi da assedio. Chi era nei paraggi parla di attimi di paura e confusione, con la sensazione netta che stesse succedendo qualcosa di grosso, ben oltre la rivalità sportiva. Tutto è accaduto domenica sera, a Lecco, all’esterno dello stadio, poco prima della gara tra Lecco e Catania, valida per l’andata del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C (poi finita 0-0 sul campo). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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