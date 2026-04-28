Prevenzione orale – Il filo invisibile della salute | la relazione tra gengive e salute generale

Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi che evidenziano un legame diretto tra la salute delle gengive e quella dell’intero organismo. La ricerca ha analizzato come le infezioni gengivali possano influenzare altre parti del corpo, portando a complicazioni di varia natura. La prevenzione orale, quindi, non riguarda soltanto l’estetica, ma anche la tutela della salute generale, sottolineando l’importanza di controlli regolari e di una corretta igiene orale.

Quando pensiamo alla salute della bocca, spesso la consideriamo separata dal resto dell’organismo. In realtà, negli ultimi anni la ricerca scientifica ha dimostrato sempre più chiaramente che esiste un legame stretto tra salute orale e salute generale. Proprio da questa consapevolezza che oggi affrontiamo un aspetto spesso sottovalutato: la salute delle gengive. Le malattie gengivali, come gengivite e parodontite, sono tra le patologie croniche più diffuse nella popolazione adulta. All’inizio possono manifestarsi con segnali apparentemente lievi: gengive arrossate, sanguinamento durante lo spazzolamento, alito persistente o una maggiore sensibilità dentale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Leggi anche: Salute, tra innovazione biotech e la sfida della prevenzione Altri aggiornamenti Prevenzione orale e salute pubblica, nasce un'alleanza scientificaRoma, 2 dic. (askanews) - Promuovere la salute orale è un investimento strategico anche per la sostenibilità del Sistema sanitario. Con l'obiettivo di rendere la prevenzione delle malattie del cavo ... quotidiano.net L’uso assiduo del filo interdentale può ridurre drasticamente il rischio di ictusL’igiene orale è sempre stata associata alla salute dei denti e delle gengive, ma ora potrebbe rivelarsi anche un’alleata del cuore e del cervello. Secondo una ricerca, presentata nel corso ... notizie.tiscali.it