Oggi si discute di un caso che ha suscitato molte polemiche e preoccupazioni. La vicenda coinvolge la morte di sub e un episodio giudiziario che ha portato alla luce diverse criticità. La situazione si complica ulteriormente a causa di elementi che richiedono approfondimenti e chiarimenti, senza che si possano trarre conclusioni affrettate. La vicenda si sviluppa in un contesto dove i fatti giudiziari si intrecciano con aspetti più ampi legati alla gestione delle indagini e alle responsabilità coinvolte.

Garlasco è un caso assurdo e non solo perché rischiamo di trovarci col killer e col killer emerito. Ma per tutto quello che si porta dietro. Fiumi dragati con dentro niente. Avvocati che stanno più in tv che in tribunale. Familiari della vittima intercettati. Una gemella Cappa che denuncia De Rensis, quell’altro che risponde evocando strambe telefonate. Per non dimenticare il Re della sceneggiatura, ovvero l’indimenticabile Lovati e i suoi sogni sul sicario. Poi le sette, il sesso, i monasteri. Ragazzi: qui c’è materiale per 10 serie tv senza mai toccare minimamente la storia dell’omicidio.. Le foto pubblicate dai sommozzatori che sono andati a recuperare i corpi dei sub morti alle Maldive fanno impressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salim El Koudri ora la smetta, che orrore la morte dei sub e Garlasco: quindi, oggi…

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