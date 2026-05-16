Salim El Koudri | chi è l' uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a Modena
Sabato pomeriggio a Modena, un uomo a bordo di un'auto ha investito una serie di pedoni nel centro cittadino, provocando otto persone ferite. Tra queste, quattro sono state ricoverate in condizioni gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 16, quando il veicolo ha percorso la strada a velocità elevata, investendo diversi passanti. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo episodio.
Si chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a Modena, causando otto feriti, quattro dei quali gravi. L'uomo, 31 anni, laureato in Economia, è nato a Seriate il 30 marzo del 1995, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it
Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)
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RT @fratotolo2: Ok, tuttoapposto! Salim El Koudri sarebbe stato in cura psichiatrica. x.com
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