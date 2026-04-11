Elezioni a Salerno bagno di folla per l’apertura dello Spazio Confronto di Marco Mazzeo
Un vero e proprio bagno di folla per l’apertura dello Spazio Confronto promosso da Marco Mazzeo, candidato al consiglio comunale di Salerno nella lista “Salerno per i Giovani” con Vincenzo De Luca Sindaco. All’inaugurazione ha partecipato anche Franco Picarone, Consigliere Regionale del Partito.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Il corteo in gondola e il bagno di folla a San Marco per le 12 Marie del Carnevale | VIDEOFari accesi al Carnevale di Venezia 2026 sulle 12 ragazze protagoniste della rievocazione storica della Festa delle Marie.