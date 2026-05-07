Ospedale di Salerno confronto pubblico al Polo Nautico | focus su liste d’attesa e accessibilità

A Salerno si è tenuto un confronto pubblico presso il Polo Nautico, promosso dal sindaco e da alcune liste politiche di supporto. L'incontro ha riguardato principalmente le liste di attesa e le difficoltà di accesso alle cure presso l’ospedale locale. I partecipanti hanno discusso delle problematiche relative ai tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e alle modalità di accesso ai servizi sanitari pubblici.

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