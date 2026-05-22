Salerno Loffredo punta sulla continuità | sicurezza e grandi opere

A Salerno, il sindaco ha confermato l’intenzione di proseguire con le opere di urbanizzazione e miglioramento delle infrastrutture già avviate, sottolineando l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nei quartieri. Durante gli incontri pubblici, cittadini e rappresentanti di associazioni hanno avanzato proposte relative a interventi specifici, tra cui l’installazione di nuovi impianti di illuminazione e il potenziamento dei servizi di videosorveglianza. Le nuove opere urbanistiche sono al centro di un dibattito che coinvolge diverse parti della comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzeranno le nuove opere urbanistiche la sicurezza dei quartieri?. Quali proposte concrete sono emerse dai cittadini durante gli incontri?. Perché l'opposizione non riesce a presentare un piano d'azione alternativo?. Cosa cambierà per Salerno se la giunta attuale verrà riconfermata?.? In Breve Loffredo ha incontrato residenti nei quartieri di Salerno prima del voto di domenica.. La strategia urbanistica integra sicurezza e gestione di grandi opere infrastrutturali cittadine.. L'assessore critica l'opposizione per mancanza di piani d'azione concreti per Salerno.. Il programma punta a trasformare le istanze dei cittadini in azioni amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, Loffredo punta sulla continuità: sicurezza e grandi opere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monteleone di Fermo: Fabiani punta al nuovo mandato con grandi opereIl sindaco di Monteleone di Fermo, Fabiani, ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura per un nuovo mandato amministrativo. Stagione teatrale, si punta sulla continuitàLa prossima stagione teatrale di Porto San Giorgio è già in fase di costruzione, con un’impostazione che punta sulla continuità e sul consolidamento... Aeroporto di Salerno, ecco le nuove rotte internazionaliSi è svolta presso la camera di commercio di Salerno la conferenza stampa congiunta di Aeroitalia e GESAC. L’evento ha segnato un passo decisivo per il consolidamento della presenza di Aeroitalia ... ilmattino.it