Stagione teatrale si punta sulla continuità

La prossima stagione teatrale a Porto San Giorgio sta prendendo forma, con un programma che si concentra sulla continuità e sul rafforzamento delle iniziative degli ultimi anni. Le organizzazioni coinvolte stanno definendo gli appuntamenti e le date degli spettacoli, mantenendo l’attenzione su un’offerta stabile e consolidata per il pubblico locale. Il progetto si basa su un percorso di sviluppo che mira a confermare le attività già avviate.

La prossima stagione teatrale di Porto San Giorgio è già in fase di costruzione, con un’impostazione che punta sulla continuità e sul consolidamento dei risultati ottenuti negli ultimi anni. A delinearne i tratti è l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti che conferma la volontà di proseguire lungo una linea ormai definita. "Sarà una stagione che prevedrà la riconferma di tutto quello che è stato apprezzato nel tempo e che ha modificato lo scenario culturale e artistico", spiega. Un indirizzo chiaro, che parte dai numeri: le presenze a teatro risultano in crescita, sia per la stagione della prosa sia per le attività collegate portate avanti insieme alle associazioni del territorio, protagoniste anche nella promozione di spettacoli e iniziative e nel rafforzamento dell’offerta complessiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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