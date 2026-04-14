Il sindaco di Monteleone di Fermo ha annunciato di voler concorrere nuovamente alla guida del comune. La sua candidatura arriva in un momento in cui sono previste nuove opere pubbliche e interventi di riqualificazione nel paese. La decisione di candidarsi per un altro mandato è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Il sindaco di Monteleone di Fermo, Fabiani, ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura per un nuovo mandato amministrativo. La decisione mira a garantire il completamento del programma avviato circa un decennio fa, puntando sulla stabilità della squadra che ha gestito il comune negli ultimi undici anni. La scelta di proseguire l’iter nasce dalla volontà di non disperdere i risultati ottenuti e di assicurare che i progetti già in fase di sviluppo non subiscano arresti o rallentamenti dovuti al cambio di gestione. Fabiani ha sottolineato come la sua candidatura sia guidata da un senso di responsabilità verso il territorio, con l’obiettivo di consolidare una struttura amministrativa che ha saputo intercettare risorse fondamentali per la crescita locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteleone di Fermo: Fabiani punta al nuovo mandato con grandi opere

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