C'è una sola cosa che accomuna sette degli otto candidati a sindaco di Salerno: la voglia di agguantare il ballottaggio per provare l'impresa di battere l'eterno sindaco ed ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in corsa per il suo quinto mandato dal 1993. Trentatrè anni in cui la vita del capoluogo è stata disegnata secondo una visione precisa, la sua: sicurezza, grandi opere, turismo. E sono proprio questi i temi su cui oggi De Luca rilancia la sua battaglia sostenendo che «Salerno va ripresa oggi, altrimenti la perderemo per sempre». Tra il suo quarto mandato e quello che s'appresta ad ottenere sono trascorsi dieci anni in cui è stato presidente della Regione, allora favorì l'ascesa allo scranno più alto di Palazzo Guerra del fedelissimo compagno Enzo Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salerno, la sfida dei sette per fermare il De Luca V

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni amministrative a Salerno, in sette contro De Luca: il piano per trascinarlo al ballottaggio

Salerno, la sfida di Vincenzo De Luca e Gherardo Maria MarenghiTempo di lettura: 2 minutiIn Campania le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Salerno sono sicuramente quelle più attenzionate dai...

Delle seconde che entrano ai quarti dei playoff di #SerieC si è parlato molto, ma occhio anche alla sfida tra le due terze: col Ravenna, Andrea Mandorlini tornerà dopo 15 anni a Salerno dove nel 2011 ha conquistato la promozione in B col Verona (con ampio x.com

Elezioni Salerno 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioElezioni comunali a Salerno il 24 e 25 maggio 2026: otto candidati sindaco, 21 liste e il ritorno di Vincenzo De Luca ... fanpage.it

A Salerno la sfida di Vincenzo De Luca a Gherardo Maria MarenghiIn Campania le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Salerno sono sicuramente quelle più attenzionate dai partiti. In gioco, infatti, oltre alla fascia tricolore, potrebbe esserci la tenut ... ansa.it