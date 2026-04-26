A Salerno si avvicinano le elezioni amministrative e sette candidati su otto hanno come obiettivo principale quello di evitare che il sindaco uscente, Vincenzo De Luca, ottenga la vittoria al primo turno. I candidati si presentano con diverse proposte, ma tutti condividono l'intento di portare la sfida al ballottaggio. La competizione si preannuncia serrata, con il risultato ancora tutto da definire.

Tempo di lettura: 3 minuti Otto candidati. Un solo obiettivo comune, almeno per sette di loro: impedire a Vincenzo De Luca di chiuderla al primo turno. A Salerno la corsa per Palazzo di Città si annuncia tra le più affollate e imprevedibili degli ultimi anni. Più che una semplice competizione amministrativa, una sfida che assume già il peso di un test politico. Perché il ritorno in campo dell’ex sindaco e governatore della Campania ridisegna gli equilibri e riaccende una partita che sembrava avere contorni più definiti. De Luca si presenta con una coalizione larga, costruita su liste civiche e forze progressiste, con l’obiettivo di blindare il tradizionale radicamento del centrosinistra salernitano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative a Salerno, in sette contro De Luca: il piano per trascinarlo al ballottaggio

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