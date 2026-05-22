A Salerno sono stati stanziati 4,2 milioni di euro per la riqualificazione della stazione, con interventi mirati alla rimozione delle barriere architettoniche. Sono in programma lavori per modificare i binari 4 e 5 e per realizzare nuovi marciapiedi. Non sono state ancora comunicate le date di avvio dei cantieri.

? Domande chiave Come cambieranno i binari 4 e 5 della stazione?. Quando inizieranno concretamente i primi cantieri per i nuovi marciapiedi?. Quali aree dello scalo saranno le prime a essere riqualificate?. Perché l'innalzamento degli standard h55 cambierà la mobilità locale?.? In Breve Gennaio 2026 avvio progettazione binari 2 e 3 con 1,2 milioni di euro.. Luglio-ottobre 2026 lavori binari 4 e 5 con 3 milioni di euro.. Innalzamento marciapiedi secondo standard internazionali h55 per inclusione motoria.. Interventi mirati a migliorare mobilità e competitività del territorio salernitano.. Un investimento di 4,2 milioni di euro trasformerà la stazione ferroviaria di Salerno abbattendo le barriere architettoniche con nuovi marciapiedi a norma europea h55. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno: 4,2 milioni per la stazione, via le barriere architettoniche

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Regionale 48 76 Salerno-Caserta in partenza dalla stazione di salerno

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