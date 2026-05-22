Le farfalle e i fiori | allegorie di amori di fanciulle sul verde

Da lecceprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’immagine scattata nelle campagne di San Cesario di Lecce accompagna le parole di Carlo Barbieri, artista locale. La poesia fa riferimento a farfalle e fiori come simboli di amori giovanili, e le sue parole si collegano alla scena ritratta nella foto. Non sono forniti dettagli sulla scena stessa né sulla data dello scatto, ma l’associazione tra natura e temi sentimentali emerge chiaramente attraverso il commento dell’artista. La foto e il testo si collegano a un’immagine di campagna, in un contesto rurale.

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SAN CESARIO DI LECCE - "Le farfalle e i fiori, allegorie di amori di fanciulle, sul verde.". Versi di Carlo Barbieri, artista di San Cesario di Lecce, a commento di questa foto scattata nelle campagne dello stesso paese. A inviarci la foto la nostra lettrice Anna Chiara Solfini. ***LeccePrima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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