‘La poesia come medicina dell’anima’ Jovanotti trascina i fan in un viaggio di versi

Durante un evento dedicato alla poesia, un artista ha coinvolto il pubblico con un reading di versi, creando un’atmosfera vibrante e intensa. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi fan, attratti dalla proposta di un’esperienza poetica senza strumenti musicali, solo con le parole. L’evento ha richiesto un’attenzione particolare, poiché ha unito l’energia tipica di un concerto con la semplicità di un momento di lettura. Nessuna musica o strumenti musicali sono stati presenti, solo la forza delle parole.

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(Adnkronos) – C’era energia da concerto, ma senza batteria e senza chitarre. Solo parole. E bastavano. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Jovanotti e l'editore e curatore Nicola Crocetti hanno trasformato la presentazione di "Poesia da viaggio" in un piccolo manifesto pop della felicità intelligente. Una dichiarazione d’amore ai versi, ai libri, alla curiosità, al caos creativo davanti a 500 fan del cantautore. Il libro è nato dopo il successo di "Poesie da spiaggia" e ha dentro poeti da mettere in tasca come mappe segrete. “La poesia mi svolta la giornata”, racconta Lorenzo 'Jovanotti' Cherubini. “La uso come una medicina, come una palestra”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vecchioni a Bergamo: tra musica e poesia nel tour dell’animaIl prossimo lunedì 20 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà Roberto Vecchioni per una tappa del tour intitolato Tra il silenzio e il tuono. Sesena: dal sindacato alla poesia, 51 anni di vita in versiReggio Emilia vive un momento di profonda riflessione culturale grazie all’opera poetica appena pubblicata da Cristian Sesena, segretario provinciale... 'La poesia come medicina dell'anima', Jovanotti trascina i fan in un viaggio di versiAl Salone del Libro, insieme all'editore Nicola Crocetti, il cantautore trasforma la presentazione di 'Poesia da viaggio' in un inno pop alla lettura: I poeti ci salvano la giornata ... adnkronos.com Jovanotti a Napoli, tra poesia e musica: Questa città regala al mondo artisti straordinariNapoli - La poesia, per Jovanotti, non è mai un significato immediato da afferrare al primo sguardo. È piuttosto un percorso lento, fatto di parole che ... pupia.tv