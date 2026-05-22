Salah lascia il Liverpool | Milan e Roma ci provano

Dopo nove stagioni con il Liverpool, Mohamed Salah lascerà il club. La sua ultima partita con i Reds è prevista per domenica alle 17. Attualmente, ci sono trattative con il Milan e la Roma, che hanno mostrato interesse per l’attaccante egiziano. La notizia della sua partenza è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. L’annuncio segna la fine di un periodo di successi e di presenza costante nelle formazioni principali.

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Si chiude ufficialmente dopo nove stagioni costellate di trionfi l’era di Mohamed Salah al Liverpool: l’attaccante egiziano disputerà la sua ultima partita con la maglia dei Reds domenica alle 17.00 ad Anfield contro il Brentford, aprendo le porte a una sessione di calciomercato che potrebbe clamorosamente riportarlo in Serie A. Secondo quanto rivelato dal portale britannico Football Insider, l’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano è concreta, con Milan e Roma che figurano in prima linea tra le pretendenti pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse classe 1992. Per il club capitolino si tratterebbe di un... 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Liverpool - Salah lascia, ma non verrà in Italia Sullo stesso argomento Salah lascia il Liverpool: addio deciso a fine stagioneLo scorso aprile, Mohamed Salah si era rivolto direttamente ai tifosi del Liverpool. Salah lascia il Liverpool: addio ufficiale e l’annuncio sui socialNella giornata di ieri Mohamed Salah ha annunciato, con un video pubblicato sul proprio profilo social, l’addio al Liverpool a fine stagione. Conceição attira la Premier League Secondo la Repubblica, il portoghese è tra i preferiti dei manager del Liverpool per sostituire Momo Salah Oltre a Chico, ci sono altri diversi indiziati che possono lasciare la Juventus, tra cui Bremer #Juventus #Spa x.com Steven Gerrard reagisce dopo che Mo Salah critica il Liverpool ‘in caduta’ reddit Pagina 2 | Salah lascia il Liverpool a fine stagione, l'annuncio sui social: Per sempre casa miaMohamed Salah dice addio al Liverpool. Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse egiziano attraverso un video da brividi sui social, dove ha salutato ufficialmente i tifosi dei Reds, visibilmente ... corrieredellosport.it Salah lascerà il Liverpool a fine stagione, l’annuncio: Questo club sarà sempre casa miaSalah annuncia il suo addio al Liverpool a fine stagione: Purtroppo è arrivato il giorno. Il Liverpool non è solo una squadra di calcio, è una passione, è una storia, è uno spirito che non riesco a ... fanpage.it