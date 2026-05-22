Salah lascia il Liverpool | Milan e Roma ci provano
Dopo nove stagioni con il Liverpool, Mohamed Salah lascerà il club. La sua ultima partita con i Reds è prevista per domenica alle 17. Attualmente, ci sono trattative con il Milan e la Roma, che hanno mostrato interesse per l’attaccante egiziano. La notizia della sua partenza è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. L’annuncio segna la fine di un periodo di successi e di presenza costante nelle formazioni principali.
Si chiude ufficialmente dopo nove stagioni costellate di trionfi l’era di Mohamed Salah al Liverpool: l’attaccante egiziano disputerà la sua ultima partita con la maglia dei Reds domenica alle 17.00 ad Anfield contro il Brentford, aprendo le porte a una sessione di calciomercato che potrebbe clamorosamente riportarlo in Serie A. Secondo quanto rivelato dal portale britannico Football Insider, l’ipotesi di un ritorno nel campionato italiano è concreta, con Milan e Roma che figurano in prima linea tra le pretendenti pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse classe 1992. Per il club capitolino si tratterebbe di un... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Liverpool - Salah lascia, ma non verrà in Italia
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