Salah lascia il Liverpool | addio deciso a fine stagione
Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. Lo scorso aprile, l’attaccante aveva parlato ai tifosi del club, affermando che la sua avventura con i Reds sarebbe proseguita. La decisione di partire arriva dopo settimane di voci e indiscrezioni sul suo futuro, che hanno coinvolto varie ipotesi di trasferimento.
Lo scorso aprile, Mohamed Salah si era rivolto direttamente ai tifosi del Liverpool. Dopo mesi di speculazioni e incertezze sul suo futuro, l’attaccante dei Reds, soprannominato “il re egiziano”, aveva sorriso rassicurando il pubblico: «La storia continuerà». Oggi, a distanza di quasi un anno, il numero 11 annuncia con un post sul suo profilo Instagram l’addio a fine stagione. Il ciclo di Mohamed Salah al Liverpool si chiude con numeri e trofei di assoluto rilievo: otto titoli conquistati, tra cui due Premier League e la Champions League 2019, oltre a 255 gol in 435 presenze che lo rendono il terzo miglior realizzatore della storia del club. Tra difficoltà e rilancio: i mesi che hanno segnato il suo percorso. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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