Sagra di Cadoneghe 2026

La Sagra di Cadoneghe 2026 si svolgerà dal 22 maggio al 2 giugno, offrendo dieci giorni di eventi tra musica, cibo e bevande. Durante il periodo sono previste serate danzanti e spettacoli, con tappe che iniziano il primo giorno e proseguono fino al 26 maggio. La manifestazione include anche un festival dedicato al rock dance e altre iniziative organizzate nel rispetto del calendario ufficiale degli eventi nel territorio. Informazioni dettagliate sugli eventi sono disponibili presso gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori.

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