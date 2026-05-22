Sagra di Cadoneghe 2026
La Sagra di Cadoneghe 2026 si svolgerà dal 22 maggio al 2 giugno, offrendo dieci giorni di eventi tra musica, cibo e bevande. Durante il periodo sono previste serate danzanti e spettacoli, con tappe che iniziano il primo giorno e proseguono fino al 26 maggio. La manifestazione include anche un festival dedicato al rock dance e altre iniziative organizzate nel rispetto del calendario ufficiale degli eventi nel territorio. Informazioni dettagliate sugli eventi sono disponibili presso gli aggiornamenti pubblicati dagli organizzatori.
Dal 22 maggio al 2 giugno torna la Sagra di Cadoneghe!10 giorni di: musica cibo bereMa soprattutto: festa spensieratezza emozioni? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Edizione 2026Serate Danzanti e Spettacoli (da venerdì 22 a martedì 26 Maggio) clicca quiFestival Rock Dance (da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sagra della Madonna Pellegrina 2022 - Padova (PD)
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