Carnevale di Cadoneghe 2026

Il Carnevale di Cadoneghe del 2026 si svolgerà sabato 7 marzo, con una sfilata di carri e gruppi allegorici che partirà alle 18 da via Colombo. Le strade del centro saranno animate da elementi decorativi e partecipanti provenienti da diverse parti del Veneto. Nel pomeriggio, piazza della Repubblica si trasformerà in un’area dedicata allo street food, ai giochi e ad altre attività di intrattenimento.

Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 18, via Colombo ospiterà la tradizionale sfilata dei carri e dei gruppi allegorici provenienti da tutto il Veneto, mentre piazza della Repubblica si trasformerà in un'area di street food, giochi e intrattenimento per grandi e piccini. Un pomeriggio e una serata all'insegna di musica, colori e divertimento per tutta la famiglia.

