Tre giorni tra gusto e tradizioni | a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicano

A Sant’Angelo Muxaro si terrà una sagra di tre giorni dedicata all’asparago selvatico sicano, un prodotto simbolo della zona. L’evento prevede diverse iniziative legate alla gastronomia, alla natura e alla cultura locale. Durante le giornate si svolgeranno attività e appuntamenti per valorizzare questa tradizione, attirando visitatori interessati a scoprire e gustare le specialità legate all’asparago. L’evento vuole celebrare e promuovere un elemento distintivo del territorio.

Tre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. A Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicano, giunta alla terza edizione, in programma dal 10 al 12 aprile in piazza Umberto I.La manifestazione propone un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La Sicilia autentica su La7, viaggio da Raffadali a Sant’Angelo di Brolo tra tradizioni e imprese artigianeNel programma “Green Tour” il racconto delle eccellenze dell’entroterra isolano con tappa anche nel Messinese: artigiani, cultura locale e produzioni... Corigliano-Rossano: undici giorni di Carnevale tra tradizioni, spettacoli e gusto locale.Corigliano-Rossano si prepara a undici giorni di festa, dal 12 al 22 febbraio, con l'edizione 2026 del suo Carnevale, intitolato “Maschere e... Argomenti più discussi: Eventi enogastronomici di aprile 2026: sagre, fiere e festival del cibo in Italia; 3ª Sagra Asparago Selvatico Sicano a Sant'Angelo Muxaro: tre giorni di gusto, cultura e natura; Aica, approvata la proposta relativa al regolamento della consulta; Muore in ospedale dopo caduta dalla barella: i familiari chiedono maxi risarcimento. Un sapore autentico, selvatico e profondamente legato al territorio. A Sant’Angelo Muxaro torna la Sagra dell’Asparago Selvatico, un appuntamento imperdibile per chi ama la cucina tradizionale e i prodotti della natura. Tre giorni tra piatti tipici, profumi intensi - facebook.com facebook