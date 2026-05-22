sacro monte concerti alla casa museo lodovico pogliaghi

Musica, ma anche visita guidata. Sarà l’esperienza de ’Il Viaggio’ ad inaugurare i concerti estivi alla Casa Museo Pogliaghi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, al Sacro Monte di Varese, organizzati da Archeologistics. Primo appuntamento domenica alle 16.30: un intreccio di parole e di suoni nato da un’idea di Marta Ziggiotti Fontana per raccontare il viaggio in ogni sua forma: dal Grand Tour al ’folle volo’ di Ulisse, fino alla corsa di Orlando alla ricerca di Angelica. E ancora: migrazioni, pellegrinaggi. e il viaggio più importante di tutti: quello che ognuno di noi intraprende per scoprire sé. Le protagoniste di questo primo appuntamento saranno Marta Zaggioti Fontana e Nicoletta Realini, con il commento musicale dell’ensemble ’Il complesso di Edipo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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