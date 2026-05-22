Sacro Monte Concerti alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Da quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Musica, ma anche visita guidata. Sarà l’esperienza de ’Il Viaggio’ ad inaugurare i concerti estivi alla Casa Museo Pogliaghi di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, al Sacro Monte di Varese, organizzati da Archeologistics. Primo appuntamento domenica alle 16.30: un intreccio di parole e di suoni nato da un’idea di Marta Ziggiotti Fontana per raccontare il viaggio in ogni sua forma: dal Grand Tour al ’folle volo’ di Ulisse, fino alla corsa di Orlando alla ricerca di Angelica. E ancora: migrazioni, pellegrinaggi. e il viaggio più importante di tutti: quello che ognuno di noi intraprende per scoprire sé. Le protagoniste di questo primo appuntamento saranno Marta Zaggioti Fontana e Nicoletta Realini, con il commento musicale dell’ensemble ’Il complesso di Edipo’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sacro monte concerti alla casa museo lodovico pogliaghi
© Quotidiano.net - Sacro Monte. Concerti alla Casa Museo. Lodovico Pogliaghi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PELOPONNESE : La Grèce Authentique entre Mythologie et Villages Oubliés - Documentaire Voyage - AMP

Video PELOPONNESE : La Grèce Authentique entre Mythologie et Villages Oubliés - Documentaire Voyage - AMP

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Torna la musica dal vivo

Notte Europea dei Musei: un viaggio alla scoperta del Museo Mumec e Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, in...

sacro monte sacro monte concerti allaSacro Monte. Concerti alla Casa Museo. Lodovico PogliaghiMusica, ma anche visita guidata. Sarà l’esperienza de ’Il Viaggio’ ad inaugurare i concerti estivi alla Casa Museo Pogliaghi ... quotidiano.net

sacro monte sacro monte concerti allaIl Viaggio parte dal Sacro Monte di Varese: musica e parole alla Casa PogliaghiDomenica 24 maggio l'atelier dell'artista ospita un evento dedicato al tema del viaggio tra letteratura e musica con l'ensemble Il complesso di Edipo e le voci di Marta Ziggiotti Fontana e Nicoletta R ... varesenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web