Finisce con l' auto contro un contatore | fuga di gas a San Miniato

Sabato mattina a San Miniato si è verificato un incidente in piazza Grifoni, dove un'auto si è schiantata contro un contatore. L'incidente ha causato una fuga di gas, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

Intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas sabato mattina, 28 marzo, in piazza Grifoni a San Miniato. Il conducente di un’auto per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare una cassetta metallica con all'interno un contatore gas di una utenza.La squadra del 115 ha messo in sicurezza il luogo dell'intervento.Sul posto polizia municipale e i tecnici di Toscana Energia. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Finisce con l'auto contro un contatore: fuga di gas a San Miniato Articoli correlati Italia, tragedia nella notte di San Valentino: 17enne finisce con l’auto contro l’alberoIl buio di una notte che doveva essere di festa si è trasformato improvvisamente in un silenzio irreale, spezzato solo dal fragore del metallo che si... Leggi anche: Fondi, tenta la fuga all’alt e finisce contro un’auto parcheggiata: l’inseguimento Altri aggiornamenti su San Miniato Discussioni sull' argomento Incidente in centro a San Miniato, auto finisce contro un contatore del gas; Fi-Pi-Li, auto sfondata da una pioggia di sassi e detriti: Avvolto da una nube di polvere, tutto in pochi secondi; Auto urta un contatore, fuga di gas; Al via L’Uovo del commercio locale: la nuova iniziativa di Pasqua del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso. Incidente in centro a San Miniato, auto finisce contro un contatore del gasUn incidente a San Miniato, in centro storico, ha provocato l'urto ad un contatore del gas sulla facciata di un'abitazione. È successo in piazza Grifoni, ... gonews.it San miniato al tramonto - facebook.com facebook