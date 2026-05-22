Ryanair ripristina il volo Reggio Calabria–Milano Bergamo | biglietti già disponibili

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair ripristina il collegamento tra l’aeroporto di Reggio Calabria e l’aeroporto di Milano Bergamo per la stagione invernale 20262027. La compagnia aerea low cost irlandese ha reso disponibili i biglietti per questa tratta, offrendo nuove possibilità di viaggio ai passeggeri calabresi. La ripresa del volo segue la sospensione della rotta in passato, e ora i passeggeri possono prenotare i propri biglietti per le prossime settimane. La compagnia ha confermato il ritorno del collegamento tramite il suo sito ufficiale.

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Buone notizie per i viaggiatori calabresi: la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ripristina dall’Aeroporto di Reggio Calabria il collegamento con Milano Bergamo per la stagione invernale 20262027.Dal 25 ottobre 2026 sarà infatti possibile tornare a volare con un collegamento giornaliero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Atterraggio all'aeroporto di Reggio Calabria(volo ryanair da Pisa)

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