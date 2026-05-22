Ryanair ripristina il volo Reggio Calabria–Milano Bergamo | biglietti già disponibili

Ryanair ripristina il collegamento tra l’aeroporto di Reggio Calabria e l’aeroporto di Milano Bergamo per la stagione invernale 20262027. La compagnia aerea low cost irlandese ha reso disponibili i biglietti per questa tratta, offrendo nuove possibilità di viaggio ai passeggeri calabresi. La ripresa del volo segue la sospensione della rotta in passato, e ora i passeggeri possono prenotare i propri biglietti per le prossime settimane. La compagnia ha confermato il ritorno del collegamento tramite il suo sito ufficiale.

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