Ryanair ripristina il volo Reggio Calabria–Milano Bergamo | biglietti già disponibili
Ryanair ripristina il collegamento tra l’aeroporto di Reggio Calabria e l’aeroporto di Milano Bergamo per la stagione invernale 20262027. La compagnia aerea low cost irlandese ha reso disponibili i biglietti per questa tratta, offrendo nuove possibilità di viaggio ai passeggeri calabresi. La ripresa del volo segue la sospensione della rotta in passato, e ora i passeggeri possono prenotare i propri biglietti per le prossime settimane. La compagnia ha confermato il ritorno del collegamento tramite il suo sito ufficiale.
Buone notizie per i viaggiatori calabresi: la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ripristina dall’Aeroporto di Reggio Calabria il collegamento con Milano Bergamo per la stagione invernale 20262027.Dal 25 ottobre 2026 sarà infatti possibile tornare a volare con un collegamento giornaliero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Atterraggio all'aeroporto di Reggio Calabria(volo ryanair da Pisa)
Sullo stesso argomento
Ryanair, nuovo volo Reggio Calabria-Bergamo con suspence: messo in vendita e ora scomparsoBergamo sì o no? Nel giorno tanto atteso della “prima pietra” del nuovo aeroporto di Reggio Calabria, una notizia ondivaga riguarda le rotte della...
Forte turbolenza, paura a bordo del volo Ryanair Bergamo – Bari: ci sono feritiPer chi vola spesso tra Bergamo e Bari, è una tratta quasi routine: poco più di un’ora in aria, un collegamento quotidiano frequentato da pendolari,...
Ryanair amplia i collegamenti dalla Calabria, nuovi voli per Milano da Reggio e CrotoneL’annuncio pubblicato dal presidente Roberto Occhiuto riguarda la stagione invernale 2026-2027. Previsti nuovi collegamenti con Milano Malpensa e Bergamo ... calabria.gazzettadelsud.it
Aeroporto Reggio Calabria, da volano frottole a Ryanair cancellerà i voli: dilagano le bufale, mentre dopo Parma arriva il diretto giornaliero per Bergamo!Il cielo sopra Reggio Calabria non è mai stato così azzurro e, soprattutto, così trafficato. In un clima di euforia collettiva che sta contagiando l’intera area metropolitana, è arrivato l’annuncio ch ... strettoweb.com