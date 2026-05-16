Ryanair nuovo volo Reggio Calabria-Bergamo con suspence | messo in vendita e ora scomparso
Nelle ultime ore si è diffusa una notizia riguardante il nuovo volo tra Reggio Calabria e Bergamo operato da Ryanair. La tratta era stata messa in vendita, ma successivamente è scomparsa dai canali ufficiali della compagnia aerea. Questo episodio ha fatto seguito alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo aeroporto di Reggio Calabria, evento che ha attirato l’attenzione su alcuni cambiamenti nei piani delle rotte per la prossima stagione estiva.
Bergamo sì o no? Nel giorno tanto atteso della “prima pietra” del nuovo aeroporto di Reggio Calabria, una notizia ondivaga riguarda le rotte della prossima estate al Tito Minniti. Un tema centrale nel rilancio dello scalo, che, pur rinnovato e smagliante, dipende dalla sua effettiva operatività e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Atterraggio all'aeroporto di Reggio Calabria(volo ryanair da Pisa)
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