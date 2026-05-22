Russia nuovi titoli di Stato in yuan | l’asse finanziario con Pechino

La Russia ha emesso nuovi titoli di Stato denominati in yuan, rafforzando i legami finanziari con la Cina. La scelta di utilizzare questa valuta mira a trovare modalità alternative per aggirare le sanzioni occidentali. Nel frattempo, Euroclear ha iniziato ad accettare garanzie in valuta cinese, facilitando le operazioni finanziarie in yuan. Questi sviluppi indicano un crescente interesse nel mercato internazionale per la valuta cinese e un tentativo di diversificare le modalità di pagamento e di investimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la Russia aggirare le sanzioni occidentali con lo yuan?. Perché Euroclear ha iniziato ad accettare garanzie in valuta cinese?. Quali rischi comporta per Mosca la totale dipendenza economica da Pechino?. Come funziona il circuito finanziario tra vendite energetiche e debito russo?.? In Breve Obbligazioni sovrane con cedola fissa e scadenza a dieci anni da 10 mila yuan.. Euroclear accetta garanzie in yuan per gli asset russi congelati in Europa.. Il dollaro domina ancora l'80% dei pagamenti totali nel commercio mondiale.. Le riserve di yuan derivanti dalle esportazioni energetiche finanziano il debito russo.. Mosca emette nuovi titoli di Stato denominati in yuan per consolidare l’asse finanziario con Pechino, segnando un passo decisivo dopo la recente visita di Vladimir Putin in Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russia, nuovi titoli di Stato in yuan: l’asse finanziario con Pechino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La dedollarizzazione è appena entrata in funzione Sullo stesso argomento Nuovi equilibri globali: tra l’asse Mosca-Pechino e i corridoi dell’IndiaL’ordine mondiale che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni sta scivolando verso una frammentazione irreversibile, dove le vecchie certezze cedono... Leggi anche: La Russia porta lo yuan in Europa. Il caso Euroclear La #Moldova è la prova che la #Russia può perdere. Ma dietro i titoli sulle riforme c'è un paese in cui i cittadini si fidano ancora più delle reti informali che dello Stato. Nuovo episodio del podcast @ecfr con l'ex vicepremier @dumitru_alaiba x.com Asia, Nikkei -0,5% anche se il Giappone cresce più del previsto. Putin: Russia e Cina verso una cooperazione più strettaIl pil del Giappone +2,1% nel primo trimestre offre spazio alla BoJ per un rialzo dei tassi. Kospi -3% con Samsung sotto pressione in vista del maxi sciopero. Petrolio giù dopo la decisione di Trump d ... milanofinanza.it I server di MGSV chiudono in Russia e Bielorussia il 15 giugno 2026 reddit Dall’Ue nuove sanzioni alla Russia, dal petrolio alle crypto: cosa prevede il 20esimo pacchettoBruxelles rinnova la lista nera di società e attività russe, mentre dall’altro lato prende tempo sul blocco totale del petrolio. Dietro c’è un chiaro calcolo geopolitico a opera degli ... quifinanza.it