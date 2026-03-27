Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, George Russell ha registrato il tempo più rapido, distanziando di poco Antonelli, secondo. La Ferrari si è posizionata dietro la McLaren, con tempi più alti rispetto alle prime due posizioni. La sessione ha visto diverse vetture impegnate in simulazioni di passo e test di setup, senza segnare eventi significativi o incidenti.

George Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka il pilota della Mercedes ha messo a segno il tempo di 1:31.666, con 26 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia, Andrea Kimi Antonelli, che ha fatto segnare un 1:31.692. Terza posizione per Lando Norris (McLaren) in 1:31.798 a 132 millesimi, quarta per Oscar Piastri, che chiude in 1:31.865 a 199 millesimi. Quinto Charles Leclerc in 1:31.955 a 289 millesimi da Russell, mentre Lewis Hamilton è sesto in 1:32.040 a 374. Settimo Max... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP1 GP Giappone 2026: Antonelli ad un soffio da Russell, Ferrari dietro la McLaren

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La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook

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