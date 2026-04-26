Le camere con vista ruota Il caso ‘Panoramica’ fa discutere | Clienti in fuga dall’hotel

Le camere con vista sulla ruota panoramica installata lungo la lungomare di Lido di Camaiore sono al centro di un caso giudiziario che sta attirando l’attenzione. Recentemente, alcuni clienti hanno lasciato l’hotel lamentando problemi legati alla posizione delle stanze e alla presenza della struttura. La questione riguarda anche la comunicazione tra l’hotel e gli ospiti, oltre alle eventuali responsabilità legali del gestore, in relazione alle normative sulla sicurezza e sulla trasparenza.

Lido di Camaiore, 26 aprile 2026 – La ruota panoramica sulla passeggiata a mare crea serie polemiche: il trasferimento dall’Arlecchino al Cavalluccio fa affacciare dai seggiolini appesi non solo tanti turisti curiosi, ma decine di migliaia di euro di danni per l’hotel Capri che se la trova proprio davanti. Camere ‘vista ruota’ invece che ‘vista mare’ e i clienti scappano. Pensa se avessimo prenotato per tempo una bella camera vista mare a Lido di Camaiore e se, al mattino o alla sera, in un momento di sana intimità o di semplice relax, dall’esterno due facce sconosciute ci osservassero mentre la ruota gira. Pensa se tu volessi prenotare e ammirare il mare e invece vedi vicino vicino del ferro intrecciato che fa da barriera al blu o al tramonto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le camere con vista... ruota. Il caso ‘Panoramica’ fa discutere: “Clienti in fuga dall’hotel” Notizie correlate Grand Hotel Baglioni Firenze: storia, camere e terrazza panoramica nel cuore della cittàL’edificio conserva intatto il fascino della dimora storica, con parquet lucidi, vetrate artistiche e soffitti a cassettoni, testimonianze della... Caso ruota panoramica, il sindaco: “Parco Novi Sad va restituito alla città, troveremo altri modi”Modena, 17 marzo 2026 – Il sindaco Massimo Mezzetti risponde direttamente alle critiche ricevute per l’esito del progetto della ruota panoramica al... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le camere con vista... ruota. Il caso ‘Panoramica’ fa discutere: Clienti in fuga dall’hotel; Dormire tra Positano e Amalfi in un boutique hotel con vista su Capri; In vendita per 3,6 milioni di euro un boutique hotel a Noto; Nel 2026 Radisson Blu sbarcherà all’aeroporto di Almaty con un nuovo hotel di punta. Le camere con vista... ruota. Il caso ‘Panoramica’ fa discutere: Clienti in fuga dall’hotelLa denuncia del titolare dell’albergo Capri: migliaia di euro già andati in fumo. Seggiolini troppo vicini alle finestre: in tanti si sentono violati nella loro privacy ... lanazione.it Le più belle camere con vista sulle montagne d’ItaliaHotel di montagna in luoghi meravigliosi, per una fuga d’estate memorabile, al fresco. Luoghi dove ammirare scorci naturali unici che liberano la mente. Dove ogni mattina è bello svegliarsi, aprire la ... panorama.it Vista panoramica su Palermo con la Cattedrale, la Chiesa del SS. Salvatore, San Giuseppe dei Teatini e Santa Caterina - facebook.com facebook